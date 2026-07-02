La polémica alrededor del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo episodio después de que Fher, vocalista de Maná, respondió al pronóstico de Liam Gallagher, quien aseguró que la selección inglesa derrotará al Tricolor con un contundente marcador de 5-0.

El líder de la agrupación mexicana no tardó en reaccionar al comentario del cantante de Oasis y, mediante un video compartido en Instagram, dejó clara su postura ante la predicción del músico británico.

La declaración del intérprete mexicano apareció poco después de que Liam Gallagher publicara en la red social X: “Creo que venceremos a México 5-0”, mensaje que provocó miles de reacciones entre aficionados de ambos países y elevó el ambiente previo a uno de los encuentros más esperados de la fase eliminatoria.

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México alcanzó esta instancia gracias a su triunfo por 2-0 sobre Ecuador, mientras que Inglaterra aseguró su clasificación luego de imponerse 2-1 a la República Democrática del Congo. Ambos equipos ahora disputarán un boleto a los cuartos de final.

El entusiasmo de los seguidores ingleses también se ha reflejado fuera de la cancha. Durante este Mundial, la canción Wonderwall se consolidó como uno de los temas favoritos de la afición de Inglaterra. Tras la victoria frente a la República Democrática del Congo, cientos de aficionados permanecieron en las tribunas para interpretar el éxito de Oasis junto con futbolistas del conjunto británico.

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¿Cómo fue la respuesta de Fher de Maná?

"El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches; ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate; nos vemos el domingo a ver cómo nos va, güey", expresó Fher.

No es la primera ocasión en que los hermanos Gallagher generan conversación por comentarios relacionados con el futbol mexicano.

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En 2012, Noel Gallagher fue cuestionado sobre Javier "Chicharito" Hernández durante una entrevista con ESPN y respondió con una frase que generó controversia.

"Yo creo que es un idiota (risas). Es un idiota; ¿Sabías que la palabra 'Chicharito' significa 'el pequeño idiota'?", dijo Noel Gallagher.

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