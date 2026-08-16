En las últimas semanas trascendió que dos de los futbolistas mexicanos con mayor proyección, Gilberto Mora y Armando González, fueron aceptados en la Universidad Anáhuac para continuar sus estudios de nivel superior, a la par de sus carreras futbolísticas.

En redes sociales la universidad publicó imágenes de los jugadores de Tijuana y Chivas dándoles la bienvenida a sus programas escolares, aunque cada uno estudiará una carrera distinta. Mora estudiará la Licenciatura en Administración de Empresas, mientras que González cursará la Licenciatura en Deporte y Bienestar.

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Como era de esperarse, estudiarán en línea, ya que sus entrenamientos, partidos y compromisos con sus respectivos clubes y Selección Mexicana no les permiten asistir a clases presenciales. Sin embargo, en las últimas horas trascendió cuánto tendrían que pagar cada uno para estudiar estas carreras que determinarán su futuro académico.

De acuerdo con El Economista, cada materia de la carrera que estudiará 'Morita' tiene un costo de 12 mil 51 pesos, además de tener que realizar un pago de 3 mil 500 pesos por concepto de inscripción y gastos administrativos.

Así, de aquí a que Mora acabe su carrera universitaria, tendría que pagar un total de 469 mil 989 pesos.

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Por otra parte, los gastos de la 'Hormiga' serían de 9 mil 590 pesos por materia. En su caso, toda la carrera le costaría 374 mil 10 pesos, más los 3 mil 500 pesos de inscripción y gastos administrativos.

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