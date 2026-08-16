[Publicidad]
La tercera eliminación de "La casa de los famosos México" dejó momentos de tensión y grandes sorpresas a los fans y habitantes del reality.
Este domingo el público conoció al nuevo habitante que quedó fuera de la competencia, no sin antes llevarse una buena dosis de polémica con las confrontaciones cara a cara.
La noche inició, como ya es costumbre, con la aparición de Galilea Montijo en el foro, saludando a panelistas y al público. Posteriormente, la conductora se conectó a con los 16 participantes que aún siguen dentro del juego para preguntarles sus impresiones y darles un adelanto de lo que sucedería en la gala.
Lee también Nick Reiner se queda sin acceso al fideicomiso millonario de sus padres, Nick y Michelle Reiner
El momento más esperado por los espectadores llegó: el posicionamiento. Cada uno de los habitantes eligió a su nominado "menos favorito" para decirle las razones por las que los querían fuera de la casa.
La suerte fue echada cuando Masad, Luis Chaparro, Arantza, Flor Vigna, Memo Schutz y Yanet García fueron llamados a la sala de eliminación y, por decisión del público, fue Arantza Ruiz quien tuvo que salir.
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
js
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Resultado: Cruz Azul pierde en Tijuana y los Xolos se unen a la cima del campeonato
Espectáculos
Hayden Panettiere: la actriz que creció frente a las cámaras y enfrentó sus propios demonios
Espectáculos
Arantza Ruiz se convierte en la tercera eliminada de "La casa de los famosos México"
Espectáculos
De "Triunfos robados" a "Scream" las películas que marcaron la carrera de Hayden Panettiere
Educación
Documentos que pueden ayudarte a pasar Migración más rápido en Estados Unidos
Showbiz
Emily Ratajkowski presume cuerpazo de verano con diminutos bikinis en la playa
Showbiz
¿Qué tiene Galilea Montijo en la espalda? VIDEO desata preocupación entre sus seguidores
Educación
Registro de celulares 2026: estas líneas se quedarán sin INTERNET en las próximas 72 horas