Dos películas de dinosaurios devoraron una porción de la taquilla estadounidense este fin de semana, aunque ninguna estuvo cerca de destronar de la cima a “Spider-Man”, ni logró arrebatarle el segundo lugar a “The Odyssey”.

“Paw Patrol: The Dino Movie” y “The End of Oak Street”, una dirigida a los niños más pequeños y la otra una película original de acción, se disputaron el tercer puesto en su primer fin de semana en cines.

Según estimaciones de los estudios el domingo, cinta protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor tuvo una ligera ventaja, con 21 millones de dólares frente a los 20,5 millones de los cachorros.

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Sin embargo, ninguna llegó al primer sitio, ya que “Spider-Man: Brand New Day” continúa enredando al público. La historia de Peter Parker sumó otros 70 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, lo que elevó su total a unos asombrosos 785,8 millones de dólares.

Con esta cifra, más los 118,7 millones de la taquilla internacional, la cinta de Sony Pictures superó los 2 mil millones de dólares a nivel mundial.

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“The Odyssey”, ya en su quinto fin de semana, también logró mantenerse en segundo lugar con sus mil 200 millones recaudados a nivel global.

“The End of Oak Street” quedó por encima de las expectativas con alrededor de 21 millones de dólares en 3 mil 446 salas. También recaudó 26 millones de dólares en funciones internacionales, para un estreno global de 47 millones.

El público familiar acudió a ver “Paw Patrol: The Dino Movie”, que estrenó en 3 mil 545 salas de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, acumulando un total de 69 millones de dólares.

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