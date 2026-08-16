La reciente noticia del fallecimiento de Jonathan Succar Pita colocó de nuevo en la conversación pública el caso de su padre Jean Succar Kuri, magnate nacido en Líbano y nacionalizado mexicano, quien fue sentenciado por delitos de corrupción de menores y pornografía infantil en Cancún, quien falleció en 2024 mientras cumplía una condena de más de 93 años de prisión.

Succar Pita murió la noche del pasado 14 de agosto como resultado de un accidente, presuntamente provocado, ocurrido en el bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún.

Tras este hecho, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, en donde también fue hallado sin vida el conductor del vehículo en el que viajaban ambas personas.

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Jean Succar Kuri, en el centro, es escoltado por la policía federal en el aeropuerto de la Ciudad de México, México, el sábado 15 de julio de 2006. Foto: Especial

Succar Kuri, el tejedor de una red criminal de pedofilia

La periodista Lydia Cacho destapó en el año 2005 una red criminal de pederastas, misma que documentó en su libro titulado “Los demonios del Edén”, donde demostró que Succar Kuri, junto con el empresario Kamel Nacif Borge y el entonces gobernador priista de Puebla, Mario Marín, lideraban un grupo dedicado a la explotación sexual infantil en Cancún.

Por la mención de Succar Kuri y de Kamel Nacif en su investigación, Cacho enfrentó un proceso penal, iniciado por Nacif, alias “El Rey de la Mezclilla”, por presuntos delitos de “difamación” y “calumnias”, que derivó en una detención arbitraria el 16 de diciembre de 2005.

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La periodista fue ilegalmente privada de su libertad en Cancún y después trasladada a Puebla, entidad entonces gobernada por Marín, quien facilitó este delito. En este proceso, Lydia Cacho denunció una violación a sus derechos humanos mediante torturas, tratos crueles y degradantes.

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Fotografía tomada el 26 de octubre de 2006, del empresario mexicano de origen libanés Jean Succar Kuri, líder de una red internacional de pederastia. Foto: EFE

La caída de Jean Succar Kuri

En 2004 Jean Succar fue acusado de encabezar una red de pederastia y pornografía infantil en Cancún, con nexos que se extendían a nivel nacional e internacional.

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Huyó de la ciudad, con ayuda de uno de sus primeros abogados y salió del país para refugiarse en Estados Unidos, pero luego fue extraditado en junio del 2006 para enfrentar cuatro órdenes de aprehensión en México, por los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, violación equiparada y abusos deshonestos.

Jean Succar Kuri, en el centro, es escoltado por la policía federal en el aeropuerto de la Ciudad de México, México, el sábado 15 de julio de 2006. Foto: AP

La sentencia contra Succar Kuri

La red de macrocriminalidad investigada por la periodista operaba crímenes de trata de niñas, pornografía infantil y lavado de dinero, involucrando la complicidad de por lo menos 19 servidores públicos.

En el año 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que lo publicado en el libro “se quedaba corto frente a una apabullante realidad de trata y explotación infantil, protegida por miembros del Estado mexicano”.

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Pese a trabas jurídicas para proteger a los implicados en actos de corrupción y crímenes contra la niñez, Jean Succar Kuri fue sentenciado, primero, a purgar 13 años de cárcel, pero al apelar la sentencia, recibió la condena de 112 años.

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Sin embargo, en octubre de 2021 se le modificó la condena de 112 años y seis meses a 94 años y tres meses de prisión, aun cuando mantuvo la multa por 527 mil 874 mil pesos dictada.

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El pederasta mexicano de origen libanés Jean Succar Kuri durante un careo el 21 de julio de 2006. Foto: EFE

Los traslados de Succar Kuri

En 2011, Succar Kuri fue ingresado en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Posteriormente, fue trasladado al Cereso de Cancún y el 27 de enero de 2023 fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social 15 de Chiapas.

El 9 de septiembre de 2023, se le trasladó nuevamente a Cancún, lugar donde perpetró sus delitos y que, de acuerdo con organizaciones como Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia, hay un reclusorio de baja y mediana seguridad que no reunía las medidas adecuadas para un reo de su peligrosidad.

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Lydia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos. Foto: Artículo 19

La muerte de Succar Kuri

El 14 de junio de 2024 y víctima de problemas cardiacos, Succar Kuri falleció a los 79 años en una clínica particular en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Al momento de su fallecimiento, el pederasta se encontraba internado en la cárcel de Cancún, purgando su condena y con problemas de salud agravados por la edad, mientras realizaba una disputa legal en busca de obtener el beneficio de la reclusión domiciliaria.

Desde finales de mayo de ese año, había sido ingresado por personal de la cárcel, al área de Medicina Interna del Hospital General “Jesús Kumate” en esta ciudad, por una falla cardiaca.

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Tras darse a conocer esta muerte, la periodista Lydia Cacho reaccionó en redes sociales y aseguró que para las víctimas “la muerte de un periodista significa el fin de la pesadilla”.

Otro hijo de Succar Kuri, detenido

En el año 2020, la policía de Quintana Roo detuvo a cinco jóvenes armados en un campo de tiro improvisado, localizado en la periferia de la ciudad de Cancún. Uno de ellos fue identificado como el hijo del empresario Jean Succar Kuri.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, agentes de Seguridad Pública realizaban el 11 de abril de ese año un patrullaje por la colonia Tres Reyes, cuando escucharon disparos con arma de fuego.

Foto: Especial

Al ubicar el sitio, un lote baldío entre el monte, se percataron de la presencia de dos automóviles estacionados; en uno de ellos había un arma tipo fusil, con dos cargadores y un arma corta.

Al adentrarse, encontraron a cinco jóvenes y, como parte de los protocolos de seguridad, procedieron a revisarlos; uno de ellos llevaba una pistola en una funda que portaba en una de las piernas.

Con información de Adriana Varillas.

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