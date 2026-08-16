GARCÍA, NUEVO LEÓN. — Más de 4 mil personas se congregaron en la Explanada de la Presidencia Municipal de García durante la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, encabezada por el alcalde Manuel Guerra Cavazos y con la participación de distintos liderazgos de Morena en Nuevo León.

Ante una explanada abarrotada, Guerra Cavazos llamó a mantener la unidad del movimiento, defender la soberanía de México y fortalecer desde los municipios el proyecto de transformación rumbo al futuro de Nuevo León.

“Hoy debemos mandar un mensaje muy claro desde García para todo México y el mundo. Estamos aquí mostrando algo muy importante: unidad y fortaleza. Nuestro movimiento está más fuerte que nunca”, expresó.

El alcalde estuvo acompañado por su esposa, Ana Paula Ríos Garza; la presidenta estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer Cruz; legisladores locales y federales, integrantes del Cabildo y representantes de la estructura estatal y municipal del movimiento.

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También participaron Clara Luz Flores Carrales, Blanca Judith Díaz Delgado, Andrés Concepción Mijes Llovera y Waldo Fernández González, quienes forman parte del proceso por la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

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García como referente de la trasformación

Durante su mensaje, Manuel Guerra aseguró que la experiencia política y territorial construida en García demuestra que la transformación puede consolidarse a partir de la cercanía con la ciudadanía.

Recordó que el llamado Modelo García surgió de recorrer colonias, tocar puertas y mantener contacto directo con las familias del municipio.

“El modelo de García fue recorrer cada una de nuestras calles, tocar cada una de nuestras puertas e invitar a nuestra gente a la Transformación. Y es por eso que nuestra gente decidió que en García llegara la Transformación”, señaló.

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Guerra Cavazos afirmó que esta experiencia puede convertirse en una referencia para otros municipios de Nuevo León.

“Vamos en la ruta correcta. Estoy seguro de que el Modelo García, el modelo que ha seguido la Transformación en algunos municipios, llegará a todo Nuevo León”, sostuvo.

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El alcalde dio la bienvenida a los asistentes y definió a García como un municipio construido a partir del trabajo, el esfuerzo y la participación de su gente.

“Esta es su casa, con su pueblo, con nuestra gente: García, Nuevo León, un municipio de trabajo, de esfuerzo y de lucha, con gente echada para adelante”, expresó.

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“La patria no se vende, se ama y se defiende"

Otro de los ejes centrales de la Asamblea fue la defensa de la soberanía nacional.

Guerra Cavazos señaló que las decisiones fundamentales sobre México corresponden a los mexicanos y llamó a mantener una posición firme frente a cualquier intento de intervención externa.

“Las Asambleas Informativas son en defensa de la patria. Hay que entenderlo bien y dejarlo igualmente claro: ningún país vendrá a hacer política con nuestro país”, afirmó.

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Ante los asistentes lanzó uno de los mensajes centrales de la jornada:

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“¡Con la Patria de México, no! Así como decimos aquí: ¡con García, no! Fuerte y claro, porque México se defiende”.

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El presidente municipal afirmó que la unidad política también debe traducirse en la construcción de mejores condiciones de bienestar para las familias.

Respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum

Durante la Asamblea, Manuel Guerra pidió a los asistentes enviar un mensaje de respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Presidenta, no estás sola”, expresó el alcalde.

La consigna fue respondida por miles de asistentes reunidos en la explanada.

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Guerra Cavazos reconoció además el respaldo del Gobierno de México a proyectos estratégicos para García.

“Gracias por el Tren, gracias por las Preparatorias, gracias por esa Clínica que viene, gracias por todo el apoyo, porque en García se siente el apoyo de nuestra Presidenta”, manifestó.

El alcalde recordó también la reciente visita de la mandataria federal al municipio y destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Liderazgos de Morena reconocen el trabajo de García

Durante sus intervenciones, los participantes coincidieron en destacar la unidad del movimiento y el papel que García ha adquirido dentro del escenario político de Nuevo León.

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Clara Luz Flores señaló que el municipio se ha convertido en uno de los puntos de referencia de la transformación en el estado.

“Ya llegó la Transformación a García y va a llegar a Nuevo León. García ya sabe cómo hacerlo y se ha convertido en uno de los bastiones importantes”, afirmó.

Más de 4 mil personas se congregaron en la Explanada de la Presidencia Municipal de García durante la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Foto: Especial.

Por su parte, Judith Díaz explicó que las asambleas responden al llamado de informar directamente a la ciudadanía sobre temas como la soberanía nacional y el proyecto de transformación.

“Hoy venimos a García con un motivo: cumplir la instrucción de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de ir a cada rincón de Nuevo León e informar a la gente”, expresó.

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Díaz destacó además que en 2024 más de 35 millones de mexicanos respaldaron en las urnas la continuidad de la Cuarta Transformación.

Waldo Fernández aseguró que la concentración envía una señal sobre la fortaleza política del movimiento en Nuevo León y reconoció públicamente al alcalde.

“Morena está fuerte, y aquí mi reconocimiento al alcalde Manuel Guerra”, señaló.

Fernández destacó particularmente la gestión municipal:

“Todos los días, aquí en García, Manuel Guerra demuestra que Morena gobierna y gobierna bien. Es un referente por su trabajo y por cómo ha enfrentado retos como la crisis del agua”, afirmó.

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Andrés Mijes también hizo un llamado a mantener la unidad entre quienes participan en el proceso estatal.

“Juntos vamos a lograr que la Transformación llegue a Nuevo León”, expresó.

Morena llama a mantener a la unidad

La presidenta estatal de Morena en Nuevo León, Anabel del Roble Alcocer Cruz, destacó la presencia conjunta de los distintos liderazgos y afirmó que el proyecto político debe colocarse por encima de cualquier aspiración individual.

“Nuestros aspirantes están dando hoy un gran mensaje al pueblo de Nuevo León. En Morena sí hay unidad; estamos poniendo el proyecto por encima de cualquier interés personal”, afirmó.

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Al referirse a García, Alcocer Cruz reconoció el respaldo mostrado hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y hacia el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

Su mensaje provocó que un amplio sector de los asistentes comenzara a corear el nombre del presidente municipal.

García muestra su capacidad de organización

La jornada concluyó entre consignas y muestras de respaldo de los asistentes.

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Manuel Guerra afirmó que la convocatoria demuestra la capacidad de organización política y territorial alcanzada en García.

“Aquí está la fuerza de nuestra gente, pero sobre todo la energía, la entrega y la visión para que Nuevo León sea un estado de Transformación”, puntualizó.

Con más de 4 mil asistentes y la presencia conjunta de distintos liderazgos estatales, García se convirtió en punto de encuentro del movimiento en Nuevo León, en una jornada marcada por tres mensajes centrales: unidad, defensa de la soberanía nacional y continuidad de la transformación.

dmrr