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Toluca. - Línea 3 del Mexicable iniciará operaciones a fines del presente año, porque registra un avance del 71.4 por ciento. Este nuevo sistema de transporte reducirá hasta en 30 minutos el traslado y atenderá a más de 40 mil usuarios diariamente.
La construcción de esta línea es uno de los principales proyectos de movilidad de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena).
De acuerdo con proyecto ya fueron instaladas 47 de las 62 torres metálicas que sostendrán el sistema de cableado; además, contará con 278 cabinas y tendrá una longitud de 9.5 kilómetros.
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La Línea 3 contará con las siguientes estaciones:
- Mexipuerto Cuatro Caminos
- Alce Blanco
- Lázaro Cárdenas
- El Molinito
- San Antonio Zomeyucan
- Centenario
- La Tolva
- Parque La Hormiga
- Izcalli Chamapa
- Benito Juárez
- Lomas del Cadete
Y beneficiará a más de 700 mil habitantes de colonias como Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, El Molinito, El Capulín Soledad, San José de los Leones, Mártires del Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete e Izcalli Chamapa.
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Los habitantes de estas zonas tendrán una nueva opción en la reducción de sus tiempos de traslado hacia distintos puntos del Valle de México, se explicó en un comunicado.
Estas son las movilizaciones y concentraciones para este domingo 16 de agosto; prevé posibles afectaciones viales
dmrr
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