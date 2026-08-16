El tránsito vehicular fue interrumpido en la calle de Mesones del Centro Histórico, ya que vendedores y transeúntes saturaron la cuadra por la compra de útiles escolares, a dos semanas del inicio del nuevo ciclo escolar.

Cientos de personas ocuparon los carriles de los automóviles para caminar con bolsas grandes y paquetes de cuadernos. Los diableros fueron de un lado a otro con cajas de mercancía con el grito previo de “ahí va el golpe”.

Compras escolares desbordan la calle Mesones; familias enfrentan listas más largas y precios más altos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Las filas de compradores no sólo se dieron en las plazas comerciales, también en los puestos ambulantes, quienes instalaron mesas improvisadas y rejas para ofrecer desde cuadernos, colores, juegos de geometría, rollos de hule cristal, gel antibacterial, entre otros.

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Iram Buendía vino desde la alcaldía Tláhuac para surtir las listas escolares de sus dos hijas, ya que en esta zona los costos son más accesibles. “Están muy parejos los precios (en comparación con el año pasado) pero la lista de útiles es cada vez más extensa, están pidiendo más cosas”, explicó.

Dafen también acudió a las papelerías de Mesones en busca de precios más bajos, pero refirió un aumento de los costos en comparación con el año anterior.

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Compras escolares desbordan la calle Mesones; familias enfrentan listas más largas y precios más altos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Lo más costoso son los artículos de higiene como las toallas de papel, el gel antibacterial y el papel de baño. También los cuadernos, ahora nos piden de una marca en específica, antes valían 50 pesos, ahora hasta 100 pesos cada uno”, mencionó.

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La madre de familia, cuyo hijo está por pasar a tercero de kínder, refirió que destinó 3 mil 800 pesos del gasto para la compra de útiles, pero a ello hay que sumarle la adquisición de uniformes, libros, colegiatura, mochila y zapatos.

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Arrancó tarde la temporada

Giovanni, de Papelerías Del Moral, comentó que la temporada empezó tarde debido al Mundial de Futbol. “Antes desde julio comenzábamos (a vender), pero ahora la gente llegó hasta agosto”.

Compras escolares desbordan la calle Mesones; familias enfrentan listas más largas y precios más altos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Después de surtir una lista de útiles y detrás de una torre de libretas, el comerciante comentó que las ventas no han estado como en años anteriores, “no ha reventado como lo esperábamos”.

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En su caso, Giovanni dijo que no subió el precio de sus artículos, ya que previno en surtirse meses atrás, puesto que en este periodo los proveedores elevan todos sus precios por la alta demanda.

Mariana, locataria de una plaza comercial, coincidió en que la justa mundialista retrasó el arranque de las ventas y que esperan que lleguen más clientes de otros estados del país para surtir sus listas escolares.

Compras escolares desbordan la calle Mesones; familias enfrentan listas más largas y precios más altos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Pocas cosas han subido los precios, pero la gente no se ha quejado hasta el momento”, añadió la vendedora de libros para colorear y lápices de colorear.

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De acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital, el regreso a clases dejaría una derrama económica de 6 mil 143 millones de pesos por la compra de útiles escolares, electrónicos, uniformes y productos relacionados.

dmrr