La alcaldía Coyoacán anunció la rehabilitación integral del deportivo ‘José Gorostiza’, el cual se ubica en el barrio de Santa Catarina, -junto a Los Viveros de Coyoacán- y con el cual suman nueve espacios intervenidos para su mejora y buen uso.

Fue el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto, quien recibió a un centenar de personas que acudieron a una reunión que ellos mismos habían solicitado para conocer detalles de los trabajos que se realizarán los siguientes meses, los cuales, se anunció, implica solo el cierre parcial y rotativo de las áreas que se vayan interviniendo.

“El alcalde Giovani Gutiérrez me ha instruido a informarles de la rehabilitación completa de este deportivo que se encuentra en el corazón de Coyoacán, así como escuchar sus inquietudes e invitarlos a que conozca los detalles del proyecto”, dijo.

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Y añadió: “Para la alcaldía es muy importante el acompañamiento de las y los vecinos en este tipo de tareas, pues son recursos públicos los que se emplean para estas obras en el proyecto que ha elaborado la dirección general de Obras. Estamos aquí para escucharlos y compartirles los detalles de las acciones. Quiero darles certeza de que estos trabajos se realizan con plena transparencia y para beneficio de todas y todos ustedes”.

En esta sesión de presentación, así como de preguntas y respuestas que duraron dos horas, se les explicó a las y los vecinos que los trabajos se realizarán con recursos públicos, que se respetarán las áreas en donde se reciben diversas clases y actividades como calistenia, basquetbol y box, dichos que atestiguó y aplaudió el boxeador y campeón internacional Francisco Mateos, mejor conocido como El Coreanito, quien desde hace varios años ofrece clases de pugilismo en este espacio.

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Los trabajos de rehabilitación que se realizarán son: rehabilitación y renovación de equipo deportivo y ejercitadores; rehabilitación del área de box; mantenimiento de área multifuncional; renovación de pintura en canchas y rehabilitación de tableros; suministro de bancas; rehabilitación integral de sanitarios y también de la fuente con la que cuenta el parque.

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El proyecto también prevé la construcción de una caseta de vigilancia, la colocación de un pórtico de acceso a área infantil para seguridad de las y los infantes así como la sustitución del piso amortiguante con el que contaba. Además, se renovará el adoquín de todos los senderos.

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