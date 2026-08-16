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Un juez de control vinculó a proceso a Erick Adrián López Lara, alias “El Pepón”, por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Así como por posesión de narcótico con fines de comercio y alterar sus medios de identificación.
El juzgador le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y quedó recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Ensenada, Baja California.
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También, otorgó cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, esto luego del trabajo del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en el estado de Baja California, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
De acuerdo con las autoridades al momento de la detención, realizada en la colonia Maneadero Parte Alta, en Ensenada, Baja California, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana aseguraron cuatro armas de fuego largas y una corta, 13 cargadores, 59 cartuchos, un radio, cinco kilos de metanfetamina, 17 miligramos de marihuana, una báscula, dos chalecos y seis placas balísticas.
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