Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a diez personas, entre ellas una de nacionalidad argentina, detenidas en la capital del estado de Querétaro, en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos, un inhibidor de señal y un chaleco táctico.

Además, en audiencia de imputación, el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro vinculó a proceso a Brandon “N”, Mayte “N”, Daniel “N”, Flaviano “N”, Laurato “N”, Fernando “N”, Brandon Alan “N”, Arturo “N”, Moisés “N” y Carlos “N”, por los delitos de posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y portación de inhibidor de señal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los procesados fueron capturados durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro en un inmueble ubicado en la capital de la entidad, en el que se les aseguraron armas de fuego largas y cortas, cartuchos, un inhibidor de señal y un chaleco táctico.

Lee también Suspenden a juez que modificó prisión preventiva a persona sujeta a extradición; Disciplina busca descartar irregularidad

Por tratarse de delitos federales, la FGR señaló que atrajo el caso y obtuvo que los nueve hombres y una mujer fueran procesados por los mencionados delitos y encarcelados.

Los varones, en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 17 Michoacán, y Mayte "N", en el Centro Penitenciario 2, San José El Alto, Querétaro.

[Publicidad]

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente, subrayó la FGR en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alov/bmc