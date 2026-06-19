El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió del cargo a un juez de control que modificó de forma irregular la prisión preventiva de una persona sujeta a un proceso de extradición.

De acuerdo con la Comisión de Disciplina de este Tribunal, durante una audiencia con la intención de revisar si debía mantenerse o cambiarse la prisión preventiva, dicho juzgador en materia penal presuntamente se apartó del objetivo de esa diligencia y pidió al Ministerio Público que planteara nuevas medidas cautelares.

Después, indicó, el juzgador determinó que no procedía mantener la prisión preventiva justificada y la sustituyó por otras medidas menos restrictivas.

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Al revisar el caso, la Comisión de Disciplina observó elementos que sugieren que la audiencia pudo haberse desviado de su propósito original, que era analizar si la medida cautelar previamente impuesta debía continuar, modificarse o revocarse, conforme a la ley.

Derivado de lo anterior, consideró que la actuación del juzgador pudo afectar el procedimiento y generar dudas de la certeza jurídica. Por lo que, determinó suspender de manera provisional, y como medida cautelar, al juez de control.

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La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial afirmó que la medida dictada contra el juez es una medida cautelar, en otras palabras, no resuelve aún el fondo del asunto, más bien busca proteger la investigación mientras se determina si existió o no una irregularidad en el desempeño judicial.

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Al respecto, el magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, señaló que este órgano actuará con firmeza cuando existan elementos que pongan en duda la correcta actuación de quienes imparten justicia.

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Agregó que las resoluciones judiciales deben considerar siempre su impacto en la vida de las personas, en la protección de las víctimas y en la confianza pública en el sistema de justicia penal.

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dft