Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Jhovany Aguirre Benítez, presunto integrante de la “Familia Michoacana” detenido en Hermosillo, Sonora, por el presunto secuestro de 12 personas.

La FGR informó que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), le cumplimentaron orden de aprehensión por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

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Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes para que un juez federal lo vinculara a proceso y le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, “Altiplano”.

De acuerdo con la FGR, en enero de 2023, se inició investigación con motivo de una denuncia que hacía referencia a la privación de la libertad de 12 personas, hechos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a Aguirre Benítez, a quien se le relaciona con el grupo criminal de “La Familia Michoacana”.

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