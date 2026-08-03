Ya todo está listo para una nueva edición de la Leagues Cup, torneo que junta a los equipos de la Liga MX y la MLS para medir fuerzas y saber quién es el mejor de la región.

Con toda la intención de sacudirse el dominio estadounidense, los clubes de México quieren clasificar a la ronda de eliminación directa, algo que ha sido complejo en las últimas tres ediciones, las cuales las han ganado los del país vecino.

A diferencia de otras ocasiones, en este 2026 habrá un par de juegos en territorio mexicano, todos serán en la fase de grupos y no de eliminación, pero eso abre la puerta a que, posiblemente, en un futuro haya más encuentros en el país.

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Este martes 4 de agosto arranca la primera fase del certamen que se extiende hasta el 13 del mismo mes. La final se jugará hasta el 6 de septiembre.

Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Martes 4 de agosto

Cincinnati vs Pachuca | 17:45 horas | Apple TV

Columbus Crew vs Atlas | 17:45 horas | Apple TV

Charlotte vs Pumas | 18:00 horas | Apple TV

Minnessota United vs FC Juárez | 18:30 horas | Apple TV

Tigres vs Salt Lake | 20:00 horas | Apple TV

Vancouver vs Atlante | 20:30 horas | Apple TV

Miércoles 5 de agosto

Inter Miami vs Atlético de San Luis | 17:30 horas | Apple TV

Monterrey vs Orlando | 17:30 horas | Apple TV

Nashville vs León | 18:30 horas | Apple TV

Dallas vs Querétaro | 18:30 horas | Apple TV

Toluca vs Seattle Sounders | 20:00 horas | Apple TV/Imagen TV (Canal 3.1)

LAFC vs Chivas | 20:30 horas | Apple TV

Jueves 6 de agosto