La Leagues Cup 2026 está a la vuelta de la esquina. El próximo martes 4 de agosto comenzará una nueva edición del torneo en el que compiten los equipos de la Liga MX y la MLS.

La sexta edición del certamen, en el Seattle Sounders saldrá a defender su corona, concluirá el domingo 6 de septiembre.

Por primera vez en la historia de este campeonato, México albergará partidos, a diferencia de las ediciones pasadas en las que sólo Estados Unidos y Canadá recibían juegos.

Cabe resaltar que la Major League Soccer tratará de mantener su hegemonía, luego de que ha conquistado las últimas tres ediciones (Seattle Sounders, Columbus Crew e Inter Miami).

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Incluso, las últimas tres finales las han disputado solo equipos de Estados Unidos. Además, sólo el Monterrey ha sido capaz de meterse a las semifinales en dichas ediciones.

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La única ocasión en que la que dos clubes de nuestro pais estuvieron en la disputa por el título fue en la edición de 2019, cuando Cruz Azul y Tigres llegaron hasta el último encuentro.

En el historial, la Liga estadounidense domina con tres campeonatos; mientras que la mexicana cuenta con, gracias a los triunfos de La Máquina y del León.

Por tal motivo, la Liga MX intentará cambiar los malos resultados de los últimos años.

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Además, es importante recordar que este torneo reparte tres cupos para participar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Cabe mencionar que, en esta ocasión, la Leagues Cup sí tendrá partidos en México, por lo que los aficionados de nuestro país podrá disfrutar de este torneo.

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¿Cuántos y cuáles partidos de la Leagues Cup se jugarán en México?

Estos son los clubes de la Liga MX que serán anfitriones de los duelos de la Leagues Cup 2026: Toluca, América y Tigres.

En total, serán cuatro los partidos que se disputarán en nuestro país para la sexta edición de este torneo.

Toluca vs Seattle Sounders

Fecha: Miércoles 5 de agosto

Hora: 20:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

América vs San Diego FC

Fecha: Jueves 6 de agosto

Hora: 20:00

Estadio: Banorte

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Tigres vs Vancoucer Whitecaps

Fecha: Martes 11 de de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)