Los Pumas se presentan en la Leagues Cup 2026 esta noche visitando al Charlotte FC en el Bank of America Stadium.

Su director técnico, Esteban Solari, dejó en claro que afrontarán el certamen con la importancia que se merece y con la obligación que tiene el equipo al que representan.

"Para nosotros, es un orgullo estar acá y formar parte de este torneo. Somos un equipo grande, nunca vamos a poner excusas y no jugamos partidos amistosos. [Tenemos] mucha ilusión por comenzar un nuevo desafío para nosotros y es una buena oportunidad de competir por una copa", declaró.

En conferencia de prensa, el Tano manifestó que, además de tener la intención de conquistar la Leagues Cup, tratrán de sacarle el mayor provecho para que "el equipo salga reforzado".

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"Este grupo tiene ganas de revancha, está enfocado, comprometido y tenemos muchísimo para crecer. Es una oportunidad de afianzar nuestra idea, probar nuestro crecimiento y tener una medida de dónde estamos parados. Este tipo de partidos son muy importantes y vamos a competir de la mejor manera", estableció.

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Respecto al Charlotte FC, el timonel auriazul compartió sus cualidades y aceptó que tendrán que acostumbrarse rápidamente al ritmo del torneo.

"Es un equipo que tiene muchísimos jugadores extranjeros con calidad, que tiene un ritmo de juego bueno y venimos a una cancha difícil. [Debemos] adaptarnos rápido, aprender a competir y saber cómo jugar estos partidos", añadió Esteban Solari.

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Por su parte, Adalberto Carrasquilla mencionó que debutarán en el torneo con "mucha ilusión" de salir campeones, por lo que van a "dar lo mejor de sí".

"Vamos a hacer todo lo posible para pasar a la siguiente fase y llegar lo más lejos posible. Es un gran torneo y una gran oportunidad para nosotros que queremos ir por todo este año; mañana iniciamos una nueva oportunidad, hay que soñar", señaló.

El Coco expresó que los Pumas están listos para demostar el nivel en el que se encuentran y planean quedarse con la victoria esta noche ante el club de la MLS.

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"Confío en mis compañeros, tenemos muchas cosas positivas para hacerle daño al rival. Si hacemos lo que tenemos que hacer podemos llevarnos los tres puntos. [Estamos] preparados para lo que viene", compartió el volante panemeño.