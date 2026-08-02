Este domingo concluyó la actividad de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 con el triunfo del Toluca sobre el Necaxa en el estadio Nemesio Diez y antes de que los equipos de la Liga MX partan a Estados Unidos para enfrentar la Leagues Cup, les presentamos cómo quedó definida la tabla de posiciones.

Los Rayos tenían la oportunidad de ganar y ser líderes en solitario, pero una noche de pesadilla en el infierno terminó en una derrota que dejó al conjunto hidrocálido en el octavo lugar de la tabla. Así, el América es el líder del campeonato con 7 unidades, al igual que los Xolos de Tijuana, aunque la diferencia de goles tiene a las Águilas en la cima.

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Abajo del América y de los Xolos, hay siete equipos con 6 puntos. En orden a partir del tercer lugar son: Toluca, Pumas, Monterrey, Cruz Azul, Querétaro, Necaxa y Atlas.

Sin embargo, donde están los Rayos es la marca de los clasificados a la Liguilla al final del campeonato.

El único de los equipos grandes que no está en esa zona de clasificación es Chivas, que está en el lugar 12 con 4 puntos tras empatar con el Puebla en esta jornada.

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