Hace un par de semanas terminó la Copa del Mundo 2026, pero los recuerdos de este verano mundialista quedarán por siempre. Uno de los momentos destacados fue la aparición de Tim Payne, quien se volvió uno de los futbolistas más seguidos en redes sociales gracias a una campaña de un influencer argentino. El zaguero neozelandés se volvió tan popular, que uno de los equipos más grandes de Olimpia se fijó en él y lo contrató. Hoy, anotó su primer gol con ellos.

Después de conquistar las redes sociales -hoy cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram- Payne tomó sus maletas y dejó el Wellington Phoenix, de su país, y emprendió viaje hacia Paraguay, donde jugará con el Olimpia, el equipo más ganador del país con 48 títulos nacionales y 3 Copas Libertadores, entre otros títulos.

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En la Copa del Mundo, Nueva Zelanda no pudo avanzar de la fase de grupos. Empató con Irán, perdió con Egipto y Bélgica, así que Tim Payne tuvo "vacaciones adelantadas", por lo que pudo prepararse para su nuevo reto. Apenas hace unos días se instaló en su nuevo hogar en Asunción, la capital de Paraguay, y hoy jugó su primer partido con el Rey de Copas frente a Rubiu Ñu.

Con el partido 4-0 a favor de Olimpia, el neozelandés comenzó la jugada en medio campo, condujo con el balón varios metros antes de buscar a su compañero Franco Alfonso, quien le devolvió la pared y de frente al arco pero fuera del área, Tim Payne soltó un disparo imposible de atajar para el portero rival.

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