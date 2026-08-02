A través de su cuenta de X, el exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, denunció que transcurrió otro mes sin recibir la liquidación que, asegura, le corresponde tras su salida de la dependencia.

El pasado 16 de julio, Arriaga informó en la misma red social que se había visto obligado a poner en venta su vivienda debido a que la SEP no le había pagado su liquidación y ya no podía cubrir los intereses de un crédito con el banco Santander.

"Si alguien busca una casa en Juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro", escribió.

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A casi un mes de esa publicación, el exfuncionario volvió a denunciar la falta de pago y recordó a los trabajadores que colaboraron con él, quienes, afirmó, también fueron despedidos.

"Duele el abandono, el hambre, la sed... Pero lo que más duele es el recuerdo de los camaradas que @mario_delgado, @NoemiJuarezSEB y @tejiendoapp dejaron en la calle", publicó.

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El mensaje estuvo acompañado de un video de aproximadamente dos minutos, en el que aparece trabajando lo que fue su antigua oficina mientras revisa carpetas con documentos. En las imágenes también se observa a parte del equipo que trabajó con él durante su gestión.

Arriaga concluyó su publicación con un mensaje dirigido a sus excolaboradores: "Gracias, compañeros y compañeras, por todos sus esfuerzos. ¡Algún día habrá justicia!".

¡Un mes más sin liquidación!



Duele el abandono, el hambre, la sed... Pero lo que más duele es el recuerdo de los camaradas que @mario_delgado, @NoemiJuarezSEB y @tejiendoapp dejaron en la calle.



Gracias compañeros y compañeras por todos sus esfuerzos. ¡Algún día habrá justicia! https://t.co/LK543oP0GN pic.twitter.com/VdihqVbIzB — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) August 2, 2026

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Marx Arriaga regresa a dar clases

En la misma red social, Arriaga compartió el video en el que la gobernador de Chihuahua, Maru Campos reacciona su la llagada del extrabajador de la SEP a Ciudad Juárez.

En el video, periodistas le comentan de la llegada de Arriaga para dar clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a lo que ella responde: "¿Cómo crees? ¿va a clases? No, o sea, investigador está bien, pero no que de..."

Como respuesta, publicó: "¡Se acabó la censura! A pesar de los esfuerzos de la derecha, solapados por las cloacas de la @SEP_mx... ¡MAÑANA REGRESO A LAS AULAS!"

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Además, aseguró que acompañará a la formación de personas que no "olvidarán los principios de la 4T y el Humanismo Mexicano".

Previamente, en febrero de este año, Arriaga responsabilizó a a la gobernadora de Chihuahua por “las declaraciones inoportunas e irreflexivas que tienen otro propósito: impedir por todos los medios posibles que Marx Arriaga regrese como profesor a la UACJ, de donde partió en 2018, con base en una licencia académica, para ocupar un puesto público en la naciente administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador".

¡Se acabó la censura!



A pesar de los esfuerzos de la derecha, solapados por las cloacas de la @SEP_mx... ¡MAÑANA REGRESO A LAS AULAS!



Desde esta frontera tan hermosa, acompañaré la formación de miles de personas que no olvidarán los principios de la #4Ty el #HumanismoMexicano. pic.twitter.com/zcqIzeEjOH — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) August 3, 2026

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