Mantener un cutis libre de impurezas y con un tono uniforme representa una de las prioridades más frecuentes en el cuidado personal. De acuerdo con información especializada de la American Academy of Dermatology Association (AAD), la acumulación de secreción sebácea, células muertas y bacterias en los poros genera la aparición de comedones (puntos negros y espinillas) y brotes acneicos.

Para combatir esta problemática de forma económica desde el hogar, la combinación de ingredientes naturales gana popularidad como una alternativa complementaria para refrescar y calmar la piel.

Este remedio casero integra el uso del agua de arroz y el clavo de olor, dos elementos reconocidos por sus cualidades astringentes, hidratantes y purificantes dentro de la cosmética artesanal.

No utilizar el tónico casero por más de seite días debido a la fermentación y se puede aplicar de día y de noche. Foto: Unsplash

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¿Cómo preparar y aplicar el tónico casero de arroz y clavo de olor?

La elaboración de esta mezcla requiere ingredientes de uso cotidiano y un procedimiento sencillo enfocado en extraer los almidones y activos vegetales sin alterar su composición. Según el sitio especializado en cuidado de la piel y remedios naturales Arques Clinic, la preparación se realiza mediante los siguientes pasos prácticos:

Ingredientes requeridos: Se utiliza medio vaso de arroz blanco, de 4 a 5 clavos de olor enteros y 1 taza de agua filtrada o mineral.

Se utiliza medio vaso de arroz blanco, de 4 a 5 clavos de olor enteros y 1 taza de agua filtrada o mineral. Proceso de infusión: Tras lavar el arroz, se coloca en un recipiente limpio junto con los clavos y el agua, dejando reposar la mezcla durante un periodo de 4 a 6 horas (o toda la noche) en un espacio fresco.

Tras lavar el arroz, se coloca en un recipiente limpio junto con los clavos y el agua, dejando reposar la mezcla durante un periodo de (o toda la noche) en un espacio fresco. Filtrado y almacenaje: Se cuela el líquido para retirar todos los residuos sólidos y se vierte en un frasco con atomizador.

Se cuela el líquido para retirar todos los residuos sólidos y se vierte en un frasco con atomizador. Aplicación nocturna: El tónico se aplica por la noche sobre el rostro previamente lavado mediante un disco de algodón o pulverización directa sobre el cutis.

El tónico se aplica por la noche sobre el rostro previamente lavado mediante un disco de algodón o pulverización directa sobre el cutis. Conservación en frío: La mezcla se mantiene permanentemente en refrigeración para evitar su pronta descomposición, recomendándose un uso máximo de 5 a 7 días antes de desechar el sobrante.

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Respaldos de la ciencia: beneficios reales del arroz y el clavo en la piel

Aunque las preparaciones hechas en casa carecen de conservantes cosméticos (lo que requiere extremar la higiene en su almacenamiento), la literatura de investigación botánica y dermatológica respalda el potencial de sus componentes clave. Según un estudio científico publicado por el National Center for Biotechnology Information (NCBI), el eugenol (compuesto activo presente en el clavo de olor) posee propiedades antisépticas y antibacterianas que auxilian en el control de microorganismos asociados al acné.

Por su parte, publicaciones de la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudios de la especialidad destacan los siguientes puntos sobre el uso del agua de arroz:

Efecto regulador y suavizante: El almidón del arroz actúa como un agente matificante que reduce el brillo facial y absorbe el exceso de grasa en la zona T.

El almidón del arroz actúa como un agente que reduce el brillo facial y absorbe el exceso de grasa en la zona T. Aporte antioxidante: Contiene aminoácidos y derivados vitamínicos que contribuyen a mejorar la luminosidad cutánea y fortalecer la barrera protectora de la dermis.

Contiene aminoácidos y derivados vitamínicos que contribuyen a mejorar la luminosidad cutánea y fortalecer la barrera protectora de la dermis. Calma rojeces: La acción combinada de sus minerales disminuye la sensación de irritación ligera causada por agentes ambientales.

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