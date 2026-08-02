El Torta Fest 2026 reunió a casi 600 mil asistentes durante los cinco días que estuvo en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

La demarcación, encabezada por Evelyn Parra Álvarez, aseguró que esta celebración confirmó su relevancia al imponer un récord Guinness de la torta más grande del mundo.

El antojo mueve multitudes: Torta Fest reúne a casi 600 mil personas; torta más grande del mundo rompe récord Guinness. Foto: Especial.

En un comunicado, indicó que se logró elaborar una torta de más de 100 metros y mil 570 kilos de peso, lo cual también dejó una derrama económica en favor de quienes viven de este platillo mexicano.

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La demarcación refirió que a la feria se dieron cita miles de familias de varias alcaldías de la capital, de diversos estás de la República Mexicana y hasta de otros países.

Añadió que la oferta gastronómica fue desde las tortas tradicionales hasta creaciones gourmet elaboradas con ingredientes innovadores y sabores internacionales.

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El antojo mueve multitudes: Torta Fest reúne a casi 600 mil personas; torta más grande del mundo rompe récord Guinness. Foto: Especial.

También hubo presentaciones de artistas como:

Flans

Salón Victoria

Laureano Brizuela

Aarón y su Grupo Ilusión

Los Yaguaru

Los Askis

Natalia Jiménez

Millonario y El Costeño

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