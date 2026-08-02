A las 11 horas de este domingo se tiene prevista la protesta animalista de Amigos del Refugio Franciscano en el Deportivo Hermanos Galeana, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, donde exigirán la devolución de perros y gatos retirados del albergue durante un operativo.

Al mediodía se realizarán diversas concentraciones en diferentes puntos de la capital. Ese es el caso de la recolección de firmas del colectivo “Libertad para Morir” en dos sedes: la Cineteca Nacional de México y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), con el objetivo de recabar apoyos para impulsar la Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en ese mismo horario la colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirá en la Plaza Tlaxcoaque para desarrollar el evento “Inner Light” para exigir espacios libres y seguros para mujeres consumidoras de cannabis.

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A esa misma ahora, la Plataforma 4:20 se reunirá en el Monumento a la Madre para recolectar firmas y actividades relativas al cannabis; mientras que La Comuna 4:20 desarrollará actividades en la Glorieta Violeta para conmemorar un año de actividades del grupo.

A las 15:30 horas, habrá una conferencia de prensa del Frente de la Juventud Comunista en el Jardín Tabacalera, donde manifestarán su rechazo a la decisión de retirar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.

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En tanto, todo el día se unirá la colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl en la Plaza San Antonio Tecómitl mediante una Mercadita Feminista enfocada en fortalecer la economía de mujeres.

LL