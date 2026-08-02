Arthur Gea intentó contener las lágrimas. Se frotó los ojos, pero la emoción fue más fuerte: por fin conquistó su primer título ATP. El tenista francés derrotó al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-4 para coronarse como el nuevo campeón del Abierto de Los Cabos en su décimo aniversario.

Gea llegó a la península de Baja California Sur con apenas tres victorias en el circuito de la ATP. Sin embargo, firmó la mejor semana de su carrera al eliminar al surcoreano Soon Woo Kwon, al estadounidense Michael Zheng, al argentino Francisco Cerúndolo y al hongkonés Coleman Wong para instalarse en la que también fue la primera final ATP de su carrera.

“Le agradecí a mi familia en mi discurso [de premiación] porque siempre han estado ahí para mí, incluso en los momentos más difíciles. […] Hace dos semanas perdí una final en un Challenger y me dije ‘no puedo volver a perder’. Ahora estoy aquí”, aceptó el francés.

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En la otra cara de la moneda, Denis Shapovalov observó cabizbajo a aquel que le arrebató la corona. El tenista canadiense reconoció el brillante futuro que le espera a Arthur Gea, pero no ocultó su tristeza por haber cedido el título que conquistó un año atrás.

Pese a la derrota, Shapovalov consiguió su resurgimiento. Después de sufrir una fractura en una costilla y una lesión en el hombro izquierdo que lo alejaron de las canchas durante varias semanas, el canadiense regresó a la acción en Los Cabos, donde buscó reencontrarse con el escenario que un año atrás lo vio levantar el cuarto título ATP de su carrera.

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“Me siento muy feliz por estar sano otra vez. Hace unas semanas no sabía si podría disputar este torneo. Estar aquí, jugando a un gran nivel, ha sido muy especial” reconoció Shapovalov.

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A partir de este lunes, el francés de 21 años debutará en el Top 100 del ranking ATP, después de sumar 250 puntos y llevarse un premio de 131 mil 430 dólares.