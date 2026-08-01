La reorganización del calendario de la ATP mantiene en incertidumbre a varios torneos de la gira, entre ellos al Abierto de Los Cabos. Con la intención de hacer espacio para el nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita y reducir la duración de la temporada, el circuito internacional analiza posibles ajustes que también involucrarían a certámenes como el ATP 500 de Acapulco y el ATP 250 de Buenos Aires.

Sin embargo, la posible reorganización del calendario de la ATP no preocupa por ahora al Abierto de Los Cabos.

José Antonio Fernández, director del torneo, sentenció que de momento solo pueden enfocarse en conservar los estándares; mismos que los han colocado entre los mejores ATP 250 del circuito.

“¿Dónde están parados Los Cabos? Está fuera de nuestras manos, por lo que no podemos hacer otra cosa que no sea seguir haciendo las cosas bien. […] Todos los años estamos dentro de los mejores torneos en la categoría ATP 250 con las calificaciones que te miden”, aseveró en conferencia de prensa.

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🎾 José Antonio Fernández, director del Abierto de Los Cabos, recordó el legado del empresario Alejandro Burillo en el tenis mexicano.



🎙️ “Ese legado lo vemos aquí”, dijo Fernández en conferencia de prensa previa al juego entre Denis Shapovalov y Arthur Gea. pic.twitter.com/6twqHOQyF8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 2, 2026

Fernández reconoció que la ATP trabaja en una reestructuración del calendario que podría afectar a distintos torneos del circuito. Sin embargo, no está en manos del certamen mexicano.

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“Que haya eventos que suban de categoría, casi te puedo decir que no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que se va a consolidar el calendario. Habrá torneos que desaparecerán o que se reubicarán con el afán de hacer el calendario más corto. Ese es el objetivo que tiene la ATP”, enfatizó el directivo.

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Con la edición del décimo aniversario concluida, el futuro del torneo dependerá de las decisiones que tome la ATP sobre la reorganización de su calendario. Pese a ello, en Los Cabos confían que el trabajo realizado durante los últimos diez años hable por sí.

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“Lo que pase en unos meses no estará en nuestras manos, pero lo que sí es seguir haciendo lo que estamos haciendo”, concluyó Fernández.

Este sábado, el canadiense Denis Shapovalov y el francés Arthur Gea protagonizarán la final del décimo aniversario en la cancha del Estadio Alejandro Burillo.