Los Cabos.— En el Abierto de esta ciudad, los tenistas mexicanos “siempre” tendrán una oportunidad. Aunque en 10 años de historia, sólo Ernesto Escobedo, Alejandro Hernández, Luis Carlos Álvarez y ahora Rodrigo Pacheco, han alcanzado los octavos de final, el torneo mantiene su apuesta por acercar a los jugadores nacionales al máximo nivel del circuito.

“Siempre vamos a dar wild cards y oportunidades a los jugadores mexicanos. Mucha gente nos dice ‘¿Para qué les dan, si van a salir en la primera ronda?’. No se trata de eso. Se trata de que estén aquí, rodeados de los demás jugadores, para que sus entrenadores también puedan ver los entrenamientos. A lo mejor, no están en ese nivel todavía, pero al ver cómo funciona, pueden ajustarse para llegar a esa competitividad”, afirmó Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis.

Las oportunidades para competir en la élite del tenis son limitadas en México, pues el país sólo cuenta con dos torneos en el ATP Tour: Acapulco y Los Cabos. Además, el calendario incluye seis challengers y seis en el circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF), por lo que las wild cards representan una posibilidad para que los mexicanos se midan contra algunos de los mejores tenistas del mundo.

“Idealmente, deberían viajar por el mundo, pero si no pueden, debemos crear ese ecosistema en el país”, explicó, orgullosa, Burillo.

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