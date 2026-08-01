Los Cabos.— Tener en su cuadro principal a figuras como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz sigue siendo una de las principales apuestas del Abierto de esta ciudad. Aunque forma parte de la categoría ATP 250, el torneo ya demostró que puede atraer la atención de los mejores jugadores en el circuito. El mejor ejemplo fue Daniil Medvedev, quien llegó a Baja California como número uno del mundo y conquistó el título durante 2022.

La coronación del ruso fue apenas en el sexto año de vida del Abierto de Los Cabos. Para Renata Burillo, presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, uno de los factores que facilitó la llegada de figuras así fue que los tenistas ya conocían a la organización, gracias al Abierto Mexicano.

“Parte de este éxito es que no aparecimos de la nada. Teníamos un historial como promotores, con más de 20 años de historia en Acapulco, así como una gran relación con los jugadores y sus mánagers. Cuando llegamos con la idea de ‘vamos a construir un estadio en el desierto’, decidimos hacerlo para que fuera diferente a otros eventos”, recordó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Además de Medvedev, el Abierto ha reunido a figuras como Alexander Zverev, Cameron Norrie, Stéfanos Tsitsipás y Juan Martín del Potro.

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