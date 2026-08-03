Previo al debut de los Pumas en la Leagues Cup, Esteban Solari aplaudió el desarrollo que ha tenido la Major League Soccer y reconoció que la Liga MX se enfrentará a "grandes" clubes.

"Es una Liga que ha crecido mucho en los últimos años. Obviamente, la conozco muy bien, la he analizado muchísimas veces, he tenido entrevistas de trabajo con equipos de la MLS y es admirable lo que ha logrado", destacó.

El Tano compartió los puntos que le han permitido a la Liga de Estados Unidos sobresalir.

"[Tiene] un plan muy claro, desarrollar su Liga, atraer a muchísima gente y la contración de ciertos jugadores y de directores técnicos. Sé que es una Liga que se propone seguir creciendo", puntualizó.

Sobre la Leagues Cup, el director técnico de los Pumas mencionó que sirve para que la Liga estadounidense siga desarrollándose porque es un parámetro para conocer su calidad.

"Para la MLS, medirse a nivel internacional le da una medida de dónde está parada y buscar una perspectiva de saber hasta dónde se tiene que seguir creciendo. Para esto se arman estos torneos, para llevar a los equipos a competir a mejor nivel; la competencia siempre hace mejor a los equipos y a las Ligas", expresó.

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Al igual que su entrenador, Adalberto Carrasquilla compartió su opinión sobre la Liga vecina y aceptó que es "muy competitiva", ya que tuvo la oportunidad de jugar en ella durante tres años y medio.

"Tengo la ventaja de haber jugado en la MLS y sé cómo juegan; sé a lo que nos vamos a enfrentar. La mayoría de los equipos son competitivos, tienen un estilo de juego físico, se corre mucho", detalló el volante panameño de los Pumas.