La defensa legal de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1” o “Moncho”, solicitó tiempo para imponerse de la carpeta de investigación, luego que las autoridades lo señalan como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre del 2025, durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de ese municipio.

De acuerdo a las fuentes consultadas la audiencia podría reanudarse este martes. En un principio estaba programada para este lunes a las 18:00 horas y se realizaría vía remota debido a que lo investiga la Fiscalía de Michoacán y “R1”, permanece en El Altiplano, Estado de México.

El 30 de julio de este año autoridades federales detuvieron a Álvarez Ayala, identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia en Michoacán, así como en Jalisco. También fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar.

Lee también Kenia López llama a participar en la consulta sobre protección de las audiencias; pide defender la libertad de expresión

En esa ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la organización delictiva está vinculada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando a productores, empresarios y familias de la región.

Detalló que, con esta detención, suman 31 personas detenidas por el homicidio del exedil y esta acción representa un avance en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir la extorsión, debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación, coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

[Publicidad]

En este operativo participaron elementos de la SSPC, Fuerzas Especiales del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Lee también UNAM alista este martes fechas y sedes para examen de control; habrá sedes foráneas

El 2 de agosto, un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra de “R1” y de Vela Salazar por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

[Publicidad]

Cabe señalar que el 6 de septiembre del 2012, integrantes de Fuerzas Especiales con el apoyo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, capturaron en Guadalajara, Jalisco a “R1” y a sus hermanos Rafael Álvarez Ayala, alias “R2” y Jesús Santiago Álvarez Ayala, quienes ya pertenecían al CJNG.

En ese entonces “R1”, pasó a ser el principal colaborador y hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, (abatido el 22 de septiembre del 2026 en Tapalpa, Jalisco) quien lo responsabilizó del control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y zona norte de Jalisco.

Lee también Canal Once recurre a la FGR por daños tras recuperación de instalaciones; inicia trabajos para restablecer operaciones

[Publicidad]

Esto luego del arresto de Nicolás Balcázar López alias “El Bronco”, realizada en junio del 2012, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“R1”, tenía dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos considerados como delincuencia organizada, además de encontrarse vinculado a cuatro averiguaciones previas iniciadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación.

En junio del 2016, un juez de Distrito de Procesos Penales le dictó sentencia de 20 años y el pago de 500 días de multa por delincuencia organizada, en su modalidad de cometer delitos contra la salud.

[Publicidad]

El sábado 18 de septiembre del 2022, una jueza lo puso en libertad y se conoció como “El Sabadazo”, lo que ocasionó indignación con las autoridades federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov