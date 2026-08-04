Para Lorena Bargalló y Herald Conner, actuar en una micronovela implica más que grabar capítulos de un par de minutos.

Detrás de ese formato breve existe un ritmo de trabajo que exige largas jornadas de estudio, memorización y concentración, pues en estos proyectos no hay apuntador, ni improvisación.

Con su actuación en cinco producciones de ViX Micro, Bargalló, quien también ha participado en telenovelas convencionales como Corazón de oro y Amor amargo, reconoce que el mayor desafío es aprender grandes cantidades de texto en poco tiempo.

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En una sola jornada pueden grabarse hasta 20 escenas, lo que obliga a los actores a llegar al set con los diálogos dominados.

“Es muchísimo texto. Hay días en los que me la paso estudiando. Voy mirando la escena que me toca y la leo. Si me da tiempo las escribo y las memorizo, después de haber leído varias veces el guion y conocer la historia”, dice Lorena.

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Para Herald Conner, quien debutará en este formato con Corazón de veterinaria, la preparación comienza mucho antes de que se escuche la palabra: “¡Acción!”

“No hay atajos, tienes que estudiar, a pesar de que tengas poco tiempo. Sobre todo comprender de qué va la historia, mi escena y la relación con los personajes. Eso hace la diferencia”, dice el venezolano, quien ha participado en programas de La rosa de Guadalupe.

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Contenidos en otros formatos

Bargalló considera que el auge de las micronovelas responde a la forma en que hoy se consume el entretenimiento.

A diferencia de las telenovelas tradicionales, estos contenidos pueden verse durante un trayecto en transporte público o en cualquier momento desde un dispositivo o teléfono celular.

“Yo creo que la gente está empezando a encaminarse hacia allá porque ya no tiene tanto tiempo de ver televisión y aquí las puedes ver en el trayecto”, señala.

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Sin embargo, la actriz no cree que este formato sustituya a las producciones tradicionales. Para ella, las micronovelas representan una nueva opción de consumo, mientras que las telenovelas y las películas conservan un espacio propio.

“Las micronovelas son el futuro en muchos sentidos, pero si alguien quiere sentarse a disfrutar una historia con calma, lo hará en su televisión y en formato horizontal”.

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Conner coincide en que ambos formatos pueden convivir y responder a públicos distintos.

“Las micros no reemplazan a una telenovela o película. Hay espacio para todo. Si quieres ver una película, tienes un momento para hacerlo, pero también existe la facilidad de ver una historia en la calle o donde sea”.

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