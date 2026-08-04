Hermosillo.— El caso de un guardia de seguridad hospitalizado en Nogales abre una nueva controversia sobre las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido el 26 de julio en Naco, Sonora, donde se derramaron más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS) y concentrado de cobre.

La familia del trabajador hospitalizado denunció que el hombre presenta daño cerebral irreversible, presuntamente asociado a la inhalación de sustancias químicas liberadas tras el derrame por el descarrilamiento de un tren de Ferromex.

El caso corresponde a Luis Arturo Osuna Vázquez, un guardia de seguridad que laboraba a unos tres kilómetros del sitio del descarrilamiento ocurrido en el tramo Cananea–Agua Prieta, en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, donde viven entre 180 y 200 personas.

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En un audio grabado por su esposa se escucha a una doctora del Hospital IMSS Bienestar de Nogales explicar que la tomografía reveló un edema cerebral y lesión neurológica permanente, además de afectación pulmonar por neumonitis química.

“El daño ya está causado, no es reversible”, se escucha decir a la médica en la grabación proporcionada por la familia a EL UNIVERSAL.

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La doctora explicó que la inflamación cerebral fue provocada por una “quemadura química”, derivada de lo inhalado por el paciente, y advirtió que podría tener secuelas neurológicas permanentes.

“El cerebro tiene pérdida de tejido y cada parte cumple una función en el organismo”, se detalla en la explicación médica, en la que también se menciona que el paciente permanece grave.

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Un dolor de cabeza

Yetzel Ozuna, sobrina de Luis Arturo Osuna Vázquez, relató que los síntomas de su tío comenzaron un día después del derrame.

Indicó que el accidente ocurrió el 26 de julio pasado y el día 27 su tío acudió a trabajar normalmente, pero empezó a presentar dolor de cabeza, mareo y malestar general.

Según su testimonio, tras el accidente la familia se fue a Naco, pero su tío se quedó en la zona por su trabajo.

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Esa misma noche fue atendido en Cananea, donde le dijeron que los síntomas eran leves y posiblemente relacionados con la exposición al químico.

El lunes volvió a consulta y recibió una valoración similar. Sin embargo, el martes abandonó su jornada laboral porque ya no toleraba el malestar. Entonces fue ingresado al hospital y trasladado a Nogales, el 31 de julio.

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La familia dijo que durante el traslado el paciente dejó de enfocar la mirada, no escuchaba y no podía hablar. Ya en Nogales, se le realizó una tomografía y, según el audio difundido, fue entonces cuando se informó la existencia del daño cerebral y pulmonar.

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Otro diagnóstico

Yetzel Osuna afirmó que, luego de que el caso comenzó a circular en redes sociales, otro médico les comunicó un diagnóstico distinto: meningitis aguda.

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“Mi primo salió muy molesto porque anoche la doctora nos dijo que este caso podía proceder legalmente y ahora quieren cambiar el diagnóstico”, acusó.

La denuncia no se limita a un solo caso. Yetzel Ozuna aseguró que otra integrante de la familia, Evangelina Grijalva, fue hospitalizada el domingo por dificultad respiratoria y dolor de cabeza, además de que varios habitantes del ejido han presentado síntomas similares.

Según su relato, los habitantes del ejido de Cuauhtémoc recibieron llamadas en las que se les pidió cerrar puertas y ventanas, pero muchos se fueron por un olor intenso “a huevo podrido”.

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Rechazan afectaciones

La empresa Ferromex, filial de Grupo México, informó en un comunicado que el descarrilamiento ocurrió en una zona despoblada, por lo que no hubo personas lesionadas ni afectadas, y que no existe registro oficial de secuelas de salud relacionadas con el incidente.

Aseguró que activó protocolos de seguridad, notificó a las autoridades y realizó labores de contención y recolección del material derramado.

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