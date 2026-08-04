Zumpango, Méx.— La Zona Metropolitana del Valle de México incorporó por primera vez a un municipio del estado de Morelos por su relevancia en la captación de agua, y amplió su integración a 84 demarcaciones, tras la aprobación de la modificación de la declaratoria durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que se realizó en la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Esto es un hecho histórico y está mostrando una voluntad política que no se lograba desde hace 30 años”, señaló la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que el municipio incorporado es Huitzilac.

Explicó que en esa demarcación se encuentra una zona de captación de agua que abastece tanto al estado de Morelos como a la Ciudad de México, además de formar parte del denominado bosque de agua, un ecosistema compartido entre ambas entidades.

“Huitzilac es un municipio estratégico, se capta el agua que da vida al estado de Morelos y a la Ciudad de México, donde colindamos. Con estas acciones estamos fortaleciendo el bosque de agua, combatiendo la tala clandestina y generando mejor vida”, comentó.

La delimitación del Valle de México quedó integrada por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios de Hidalgo y el municipio de Morelos.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su respaldo a la ampliación y recordó que la metrópoli concentra 23 millones de personas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, indicó que “el Estado de México tiene un gran compromiso porque 59 municipios que integran la zona son mexiquenses” y sostuvo que las políticas públicas requieren un enfoque regional para atender los retos compartidos.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacó que la participación de su entidad pasó de un municipio a ocho y adelantó que existen propuestas para incorporar más municipios en el futuro.

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Durante la sesión también se aprobó el anteproyecto para consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y se instruyó al secretariado técnico a realizar los ajustes técnicos correspondientes y dar seguimiento a la consulta.

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