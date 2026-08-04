Cuatro personas murieron la noche de este lunes al explotar una pipa cargada con brea en la colonia Las Huertas de San Pedro Tlaquepaque.

El incidente ocurrió dentro de una pensión localizada en las proximidades de las calles Tamiahua y Capulín, cerca de la calzada Lázaro Cárdenas, donde, al parecer, cuatro hombres hacían trabajo de soldadura en la parte externa del carro tanque cargado con brea, lo que habría causado la fuerte explosión.

La hipótesis de lo ocurrido se generó a partir del hallazgo de un tanque para soldar y un soplete.

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Tras los reportes de lo ocurrido al lugar llegaron elementos de varias corporaciones para atender la emergencia que lograron sofocar el fuego y confirmaron la muerte de los cuatro hombres que trabajaban en el sitio.

La zona permaneció cerrada durante varias horas mientras los bomberos extinguían el fuego y los peritos forenses rescataban los cuerpos y buscaban indicios para que el agente del Ministerio Público integre la carpeta de investigación.

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