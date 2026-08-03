Tabasco. - La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tabasco, ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Pueblo Nuevo, municipio de Cárdenas, donde decomiso 16 mil litros de combustible.

A través de un comunicado, se detalló que el agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), en coordinación con personal policial y pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevó a cabo la diligencia correspondiente en el inmueble señalado.

En el lugar señalado, las autoridades aseguraron dos camiones tipo pipa, uno cargado al ciento por ciento con 16 mil litros y el segundo camión vacío.

Fiscalía decomisa 16 mil litros de combustible en Cárdenas, Tabasco; asegura dos pipas. Foto: Gabinete de Seguridad de Tabasco

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Para la ejecución de las diligencias se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral.

Se informó que el inmueble, los vehículos, el hidrocarburo y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por un delito previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, hasta resolver conforme a derecho corresponda.

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"La FGR refrenda su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del orden federal e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita las 24 horas del día, los 365 días del año, de manera presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía Federal en Tabasco".

dmrr