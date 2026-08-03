Pachuca, Hidalgo. - La agencia S&P National Ratings otorgó a Hidalgo la calificación más alta otorgada a un estado mexicano, por la política de disciplina financiera impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

La calificación es la más alta en los últimos 26 años, además la agencia elevó la evaluación del estado a ' mxAA-' con perspectiva estable, al reconocer el fortalecimiento fiscal, el manejo responsable del gasto y el dinamismo económico que registra la entidad.

De acuerdo con la publicación realizada el pasado 25 de mayo en la página oficial de la calificadora y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el desempeño de Hidalgo refleja una alta capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, sustentada en políticas públicas responsables y sostenibles.

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Entre los principales factores que motivaron la mejora destaca el fortalecimiento de las finanzas estatales, mediante una mayor eficiencia recaudatoria y un adecuado control del gasto.

Hidalgo alcanza su mejor calificación crediticia en 26 años; destacan su política de disciplina financiera. Foto: Especial.

Incluso en un contexto de incremento de la inversión en infraestructura. La agencia resaltó además el crecimiento sostenido de los ingresos propios, particularmente del Impuesto Sobre Nómina (ISN), cuya recaudación aumentó 32 por ciento durante los últimos tres años.

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También S&P National Ratings reconoció la estrategia de la administración estatal de contener el gasto operativo para destinar mayores recursos a la obra pública, una política que ha contribuido a consolidar a Hidalgo como un polo logístico e industrial.

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El desarrollo del corredor AIFA-Pachuca y del Parque Industrial PLATAH han fortalecido la atracción de inversiones, permitiendo que la economía estatal creciera 2.45 por ciento en los últimos tres años, por encima del promedio nacional de 1.6 por ciento.

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Por ello, Esther Ramírez Vargas, secretaria de Hacienda, destacó que esta es la segunda mejora en la calificación crediticia obtenida durante la actual administración estatal, resultado que posiciona a Hidalgo en un nivel superior dentro de las entidades con calificaciones "AA" y lo ubica entre los estados mejor evaluados del país por su estabilidad financiera y capacidad para sostener el desarrollo con responsabilidad fiscal.

La nueva evaluación fortalece la confianza de inversionistas y mercados en la entidad, al respaldar una estrategia que privilegia el equilibrio de las finanzas públicas y la inversión en infraestructura como motores del crecimiento económico.

dmrr