Nación | 21-05-26 | 21:30 | Actualizada | 21-05-26 | 21:30 |

La Comisión de Disciplina del (TDJ) inhabilitó por tres años a un coordinador técnico administrativo adscrito a un juzgado federal, tras detectar que robó el pago de nómina de un compañero del Centro de Justicia Penal Federal de .

El órgano colegiado informó que al llevar a cabo una investigación, derivada de una denuncia presentada en abril de 2025, detectó que el funcionario sancionado cambió la CLABE interbancaria de la víctima y sacó el dinero.

Indicó que, valiéndose de sus funciones de apoyo en la operación y supervisión de sistemas informáticos, este sujeto realizó, a través del Sistema de Solicitud Electrónica de Servicios, el cambio de la CLABE interbancaria y después trianguló el pago de nómina de dicho servidor público afectado a cuentas bancarias de terceras personas, quienes transfirieron los recursos hasta hacerlos llegar a su disposición.

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Por lo anterior, la Comisión de Disciplina del TDJ determinó inhabilitar al coordinador técnico administrativo por tres años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, en sesión ordinaria del pasado 19 de mayo.

De acuerdo con la Comisión, el 7 de abril de 2025 se inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del implicado, bajo la imputación de que, valiéndose de sus funciones, hizo la conducta mencionada, después de llevar a cabo una investigación en la cual se aplicaron los protocolos y pruebas técnicas correspondientes.

Al respecto, el magistrado Rufino H León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, reiteró que quien abuse de sus funciones o traicione la función pública en el Poder Judicial de la Federación será sancionado conforme a la ley, ya que, señaló, la disciplina no es negociable y la Comisión actuará con toda la fuerza institucional para erradicar este tipo de conductas.

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dft

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