Acompañada de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó formalmente a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, la iniciativa de reforma constitucional para aplazar al 4 de junio de 2028 la elección del Poder Judicial prevista originalmente para 2027.

La secretaria de Gobernación fue recibida por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, y se prevé que este jueves la Comisión Permanente convoque a ambas a las cámaras a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 27 de mayo, con el fin de aprobar la iniciativa y concluir el proceso en el Constituyente Permanente antes del 3 de junio.

De aprobar la reforma presidencial para el cambio de fecha por ambas cámaras y la mayoría de los congresos estatales, la jornada para la segunda elección judicial federal y local se realizaría el domingo 4 de junio de 2028.

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En la elección de 2028 solo se renovarían cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral; 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito; 385 jueces de distrito; 424 magistraturas locales y 2 mil 831 jueces locales en 25 estados.

En los argumentos para el cambio de fecha se expone que la elección intermedia prevista para 2027 implicaba una complejidad inédita por el volumen de cargos y el número de aspirantes que participarían en la contienda.

De acuerdo con la iniciativa, adicional al cambio de fecha, la iniciativa plantea una reingeniería integral del sistema de elección judicial.

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El objetivo central de la reforma no es únicamente aplazar la elección, sino modificar el modelo para evitar una jornada “inmanejable”.

Uno de los principales cambios consiste en reducir el número de candidaturas por cargo para disminuir la saturación de las boletas.

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