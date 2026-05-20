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Ante al convocatoria de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) de una gran concentración en el Ángel de la Independencia y la avenida Paseo de la Reforma, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a las personas manifestantes acudir a mesas de atención con las instancias correspondientes “a fin de revisar sus planteamientos y construir acuerdos que permitan avanzar en soluciones”.
La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, reafirmó la disposición permanente al diálogo y a la atención institucional de las demandas planteadas por integrantes de las organizaciones campesinas y transportistas.
Como lo hizo el martes, exhortó a que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, “evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito y las actividades cotidianas de las y los habitantes de la Ciudad de México”.
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“La Secretaría de Gobernación reconoce y respeta el derecho a la libre manifestación, al tiempo que reitera la importancia de garantizar también el derecho al libre tránsito de trabajadores, estudiantes, amas de casa y de toda la ciudadanía de la capital del país”, dijo Gobernación.
Segob llama a no afectar a terceros en mega movilización de "sectores vulnerables e ignorados" ; reitera libre manifestación y diálogo
"Sectores vulnerables e ignorados" como madres buscadoras, sector educativo, sector salud, campesinos, pensionados, productores y sociedad civil organizada fueron convocados en la Ciudad de México a unirse a una movilización. También a viudas y huérfanos de operadores y transportistas.
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"¡Todos juntos en una sola voz! ¡Por la dignidad y los derechos del pueblo trabajador!", señalaron los transportistas.
em/apr
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