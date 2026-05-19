Más Información

Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual

Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que el Registro Nacional de Población (Renapo) identificará la CURP de personas desaparecidas con la leyenda: “Persona con reporte de desaparición”, para que, en caso de que sea localizada y realice un trámite, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sea notificada.

“Es la llave para recuperar información, permite este cruce con más de 500 empresas y autoridades y que nos va a decir si alguien tiene alguna actividad con fecha posterior a la desaparición que nos permita conocer cuáles son los los movimientos de una persona, incluso hacer una anotación en la CURP de aquellas personas que están desaparecidas”, informó Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

La anotación a la Clave Única de Registro de Población (CURP) de una persona desaparecida también evitará que sea utilizada para otros fines o registros. Además, precisó que la Credencial del Servicio Universal de Salud, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no sustituirá este documento oficial.

Segob presenta la CURP de personas desaparecidas (19/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Segob presenta la CURP de personas desaparecidas (19/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Lee también

“Eso es un planteamiento de muchas familias que han descubierto que con fecha posterior a la desaparición, alguien hizo uso de la información de sus seres queridos (...) Si alguien que está señalado como desaparecido quiere hacer un trámite, tiene que llevar su CURP, pero al imprimirlo va a aparecer así, eso va a ayudar las instituciones y a las familias que esta persona está bien”, explicó.

Esta tarde, la Segob presentó el Plan de Trabajo en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas contemplan el fortalecimiento a bases de datos forenses nacionales, emprender y el diseño de estrategias para evitar más desapariciones.

Lee también

Segob presenta la CURP de personas desaparecidas (19/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Segob presenta la CURP de personas desaparecidas (19/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa, se destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), sin embargo, Rosa Icela Rodríguez reconoció que solo cuatro entidades (sin nombrar cuáles) cuentan con datos completos en materia forense.

“Hay otra parte que se está haciendo relacionada con estos cuatro estados que es pedir la información por parte de la Fiscalía General de la República para cada uno de los bancos, para tenerlos todos precisos. Entonces, eso es el que lleva más tiempo, digamos, los estados están muy fuertes, pero todavía no está completo. Nada más están ellos completos, faltan muchos datos… prefiero esperar a que tengamos todos los todos los datos”, pidió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]