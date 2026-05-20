Ante altos índices de analfabetismo en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene una visión distinta de enseñanza pues su objetivo no es que los estudiantes memoricen datos, sino formar ciudadanos críticos.

“(Su objetivo) es permitir que las niñas y los niños se cuestionen por qué. Es formar ciudadanos críticos que no solamente memoricen una lectura, sino que aprendan a pensar por ellos mismos. Por eso la Nueva Escuela Mexicana tiene muchos de sus libros de texto construidos en colectivo: discutir con tus compañeros, discutir con tu maestro, no solamente sentarte en tu salón a escuchar lo que te dice el maestro”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 20 de mayo, la mandataria señaló que la NEM también busca recuperar la enseñanza de la historia, pues reveló actualmente los estudiantes desconocen datos históricos del país.

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“En las entregas de preparatorias que estamos haciendo, les pregunto a las y los adolescentes: ¿quién es el padre de la patria? Y se voltean a ver. ¿Quién es Margarita Maza? Y se voltean a ver. Bueno, eso no vino de la Nueva que tanto critican, viene del periodo neoliberal, de los nuevos libros de texto que hicieron particularmente Fox, Calderón, en donde no les interesaba estudiar la historia. Bueno, borraron a los Niños Héroes de los libros de texto. ¿Por qué? porque hablaban del fin de la historia. Como si no fuera importante en la constitución de un ciudadano, de una ciudadana, conocer su historia”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo también precisó que son “perfectibles” los planes de estudio y libros de textos actuales, así como la comprensión de lectura enseñada en las aulas.

“Todo es perfectible, porque los libros de texto pueden ser perfectibles, los planes de estudio pueden ser perfectibles, pero es una visión distinta, que la niña, el niño aprenda a pensar, a cuestionarse su realidad, que aprenda de la democracia en el ejercicio Y en el conocimiento. Entonces, una visión distinta. Y sí, claro, hay que aprender las tablas de multiplicar y claro que tiene que haber comprensión de lectura y todo lo que ya sabemos. Pero es una visión distinta de la enseñanza”, afirmó.

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Por otro lado, destacó que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, implementó un programa para la alfabetización en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA): “a ver si un día lo invitamos a que lo platique, porque es muy buen programa”.

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