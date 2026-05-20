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La presidenta construirá durante su sexenio, al menos 2 mil 377 kilómetros de vías férreas públicas en México, informó esta mañana al decir que “la honestidad da resultados”.

Al presentar avances en prioritarios, la Mandataria federal mostró una gráfica de los últimos sexenios en la materia: Felipe Calderón Hinojosa construyó 65 kilómetros concesionados; Enrique Peña Nieto, 187; y , mil 736 km de pasajeros y de carga.

“Todos queremos hacer más que eso, pero hoy nos vimos en el escenario bajo. Por lo menos vamos a hacer 2 mil 377 kilómetros públicos, aquí son trenes públicos. Si hay diferencia, ¿no?, ¿y de dónde salen los recursos? Porque aquí no había, ¿o qué obra recuerdan así trascendente, impresionante, única del periodo de Calderón? Media barda de una refinería, la estela de la corrupción, la suavicrema”, dijo.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles 20 de mayo, la Jefa del Ejecutivo expresó que Enrique Peña Nieto construyó 10 kilómetros del Tren Toluca- Ciudad de México. Y destacó que AMLO implementó el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la refinería de Dos Bocas y los aeropuertos AIFA y de Tulum.

“Y acá, pues el Tren Maya de carga, trenes del norte, el Insurgente, el Ciudad de México-Pachuca, nada más de trenes. Todas las carreteras que hemos presentado aquí, todas las obras de agua. Estamos haciendo una obra de agua en 2 mil 300 municipios del país. La honestidad da resultados”, declaró Sheinbaum Pardo al presumir que en su sexenio también se comprarán 9 mil 139 camas de hospitales.

nro/apr

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