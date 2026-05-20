Cuautitlán Izcalli, Méx.- El Tren Felipe Ángeles opera la mañana de este miércoles con marcha lenta; usuarios reportan un tren detenido en la estación Tlalnepantla.

A través de sus redes sociales, el Tren al AIFA informó sobre la circulación lenta y pidió a los usuarios tomar previsiones.

“Aviso para personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA:

El servicio se encuentra circulando en marcha lenta. Te recomendamos tomar previsiones. Agradecemos tu comprensión”, señala el mensaje.

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Usuarios de la nueva ruta ferroviaria que fue inaugurada el pasado 26 de abril refieren que la afectación ocurre en dirección a la estación Buenavista.

En ese sentido, han visto pasar los trenes de la ruta Buenavista-Cuautitlán circulando en el carril en sentido contrario a la terminal de la Ciudad de México.

⚠️ Aviso para personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA:

El servicio se encuentra circulando en marcha lenta. Te recomendamos tomar previsiones.



Agradecemos tu comprensión. 🚆 pic.twitter.com/CUwsDgvxVL — @TrenAIFA (@TrenAIFA) May 20, 2026

mahc/LL