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Cuautitlán Izcalli, Méx.- El Tren Felipe Ángeles opera la mañana de este miércoles con marcha lenta; usuarios reportan un tren detenido en la estación Tlalnepantla.
A través de sus redes sociales, el Tren al AIFA informó sobre la circulación lenta y pidió a los usuarios tomar previsiones.
“Aviso para personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA:
El servicio se encuentra circulando en marcha lenta. Te recomendamos tomar previsiones. Agradecemos tu comprensión”, señala el mensaje.
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Usuarios de la nueva ruta ferroviaria que fue inaugurada el pasado 26 de abril refieren que la afectación ocurre en dirección a la estación Buenavista.
En ese sentido, han visto pasar los trenes de la ruta Buenavista-Cuautitlán circulando en el carril en sentido contrario a la terminal de la Ciudad de México.
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mahc/LL
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