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Cuautitlán Izcalli, Méx.- El opera la mañana de este miércoles con marcha lenta; usuarios reportan un tren detenido en la estación Tlalnepantla.

A través de sus redes sociales, el informó sobre la circulación lenta y pidió a los usuarios tomar previsiones.

“Aviso para personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA:

El servicio se encuentra circulando en marcha lenta. Te recomendamos tomar previsiones. Agradecemos tu comprensión”, señala el mensaje.

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Usuarios de la nueva ruta ferroviaria que fue inaugurada el pasado 26 de abril refieren que la afectación ocurre en dirección a la estación Buenavista.

En ese sentido, han visto pasar los trenes de la ruta Buenavista-Cuautitlán circulando en el carril en sentido contrario a la terminal de la

mahc/LL

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