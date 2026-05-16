Tlalnepantla.- El Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA reanudó operaciones de forma habitual, luego de registrar retrasos la noche del viernes que derivaron en molestias de los usuarios.

“El servicio del Tren Felipe Ángeles ha reanudado su operación habitual. Agradecemos tu paciencia y comprensión durante este periodo”, publicó esta mañana la cuenta de X del sistema ferroviario.

Alrededor de las 9:00 de la noche de ayer uno de los nuevos trenes de la ruta que va al Aeropuerto Felipe Ángeles se quedó detenido entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna, con algunos vagones con las luces apagadas.

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El Tren Felipe Ángeles informó inicialmente que funcionaba con marcha lenta, sin embargo, la operadora del Tren Suburbano dio a conocer que un convoy de la ruta recién inaugurada estaba detenido.

Personal técnico y operativo de Ferrocarriles Suburbanos acudió al sitio y junto a responsables de la operación de los trenes al AIFA atendieron la situación.

Usuarios que se encontraban en el interior del tren rompieron uno de los vidrios de salida de emergencia, ante una posible evacuación. Sin embargo, el convoy fue remolcado con otra unidad.

Gracias por viajar con nosotros.



El servicio del Tren Felipe Ángeles ha reanudado su operación habitual. Agradecemos tu paciencia y comprensión durante este periodo.🚆 pic.twitter.com/MpGJhMJEDV — @TrenAIFA (@TrenAIFA) May 16, 2026

afcl