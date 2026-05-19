Naucalpan, Méx. - La detención de un joven en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán por parte de elementos de la Guardia Municipal provocó un enfrentamiento.

De acuerdo a las primeras versiones, elementos de la Guardia Municipal ingresaron a la FES, donde detuvieron a un joven, del cual se desconoce aún si es estudiante.

Al intentar sacarlo de las instalaciones, los uniformados fueron interceptados por trabajadores de Seguridad Universitaria. | Foto: Captura de pantalla.

Al intentar sacarlo de las instalaciones, los uniformados fueron interceptados por trabajadores de Seguridad Universitaria.

Lee también Delfina Gómez encabeza inauguración de Periférico Norte; inversión fue de más de mil 200 millones de pesos

Les señalaron a los elementos municipales que no podían ingresar a la facultad, esto debido a su autonomía.

Mientras el joven continuaba esposado, trabajadores de vigilancia de la universidad lo subieron a un vehículo de seguridad universitaria.

¡Váyanse a la ver... ! Les dicen a elementos de la Guardia municipal de Naucalpan @GobNau quienes ingresaron a la FES Acatlán, de la #UNAM para detener a un joven, atentando contra la autonomía universitaria. pic.twitter.com/UXMUllBsWd — gizelaglp (@gizelaglp) May 20, 2026

Joven estuvo involucrado en percance vehicular

Naucalpan, Méx.-Una persecución policiaca derivada de un percance vehicular registrado al exterior de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán provocó el ingreso de elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan a las instalaciones universitarias, informaron autoridades de la institución.

De acuerdo con un comunicado de la FES, una camioneta conducida por una persona presuntamente en estado de ebriedad ingresó al estacionamiento del plantel mientras era perseguida por dos motocicletas de seguridad pública.

| Foto: Captura de pantalla.

La FES Acatlán indicó que personal de vigilancia institucional solicitó a los policías retirarse del plantel y agregó que la persona involucrada fue remitida ante el juez calificador.

Asimismo, la institución desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego al interior de la facultad.

El ingreso de los policías municipales derivó en un enfrentamiento con personal de vigilancia universitaria, quienes señalaron que los uniformados no podían permanecer dentro de las instalaciones debido a la autonomía universitaria.

La FES Acatlán destacó que los hechos derivaron de un percance vehicular que ocurrió afuera del plantel, pero para evitar ser detenido, el joven entró al estacionamiento de la Facultad. (Foto: especial)

Durante el incidente, el conductor permaneció esposado y posteriormente fue subido a una unidad de seguridad universitaria.

Por su parte, autoridades del Ayuntamiento de Naucalpan descartaron que se haya violentado la autonomía universitaria, debido a que los elementos de la Guardia Municipal atendieron la denuncia del automovilista que fue afectado por el hoy detenido y el ingreso a las instalaciones universitarias fue debido a la persecución.

El joven, que no pertenecía a la institución educativa, ingresó a la FES para evitar ser detenido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr