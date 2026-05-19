Naucalpan, Méx.- “No soy asesina” de perros, declaró la senadora Mariela Gutiérrez Escalante al dar a conocer que, durante la administración municipal que encabezó en Tecámac, se destinaron más de 15 millones de pesos en medicamentos e insumos del Centro de Bienestar Animal, para llevar a cabo los sacrificios de los perros, conforme a la norma.

Lo anterior, luego de los señalamientos y críticas por el sacrificio de 10 mil perros en el municipio durante su gestión como alcaldesa.

La legisladora señaló que la revisión de los recursos destinados al Centro de Bienestar Animal corresponde a cuatro de los seis años de gobierno y que aún continúan con el análisis de los recursos aplicados en el área.

"No soy asesina, fui presidenta municipal y actúe conforme a la norma", expresó la senadora. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

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“Aquí estoy, yo no me escondo, doy la cara porque se invirtieron muchos millones de pesos en el medicamento necesario para hacerlo conforme a la norma. Vamos identificando 15 millones de pesos destinados al Centro de Bienestar Animal, pero llevamos apenas cuatro años. Se están analizando dos años. Solo en medicamentos e insumos.”, declaró.

La senadora también afirmó que existieron casos en los que propietarios entregaron a sus perros al municipio y sostuvo que cada uno cuenta con expediente en el Centro de Bienestar Animal.

“Hubo dueños que nos entregaron a los perros y está el expediente, está en el Centro de Bienestar Animal”, comentó.

La legisladora añadió que en México existen más de 26 millones de perros en situación de calle. Foto: Redes sociales

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Añadió que en México existen más de 26 millones de perros en situación de calle, de los cuales 6 millones se encuentran en el Estado de México.

“Sólo 25 municipios mexiquenses tienen Centro de Bienestar Animal y algunos son regionales”, dijo al dar a conocer que el Centro de Bienestar Animal de Tecámac recibió perros de Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla y Temascalapa.

“Todo eso fue la conjunción. ¿Qué se hacía antes? los pasaban de un municipio a otro. ¿Qué hicimos durante el mandato?, concentrarlos, darles la salida necesaria”, comentó.

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La senadora detalló que algunos de los perros sacrificados eran de jaurías que habían atacado a ciudadanos.

“No soy nada de eso, no soy asesina, fui presidenta municipal y actúe conforme a la norma”, expresó

Finalmente, confirmó que la investigación por la muerte de los 10 mil perros continúa en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

vr/cr