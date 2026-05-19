Ecatepec, Méx.- El bebé de aproximadamente seis meses que fue abandonado en un taxi de aplicación en Ecatepec el viernes pasado permanecerá bajo resguardo institucional en una casa hogar del DIF, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

“El bebecito está en casa hogar y están analizando quién puede hacerse responsable. El papá acudió, pero dada esta omisión, es obvio que el bebé no pudo ser entregado. El bebé sigue en resguardo y no habrá hasta que tengamos finalmente claridad de quién pudiera tener las condiciones para hacerse cargo de este bebé, pero él está en buenas condiciones”, detalló la edil.

Abandonan bebé en taxi de aplicación

El abandono ocurrió cuando un hombre abordó un Nissan Versa en la colonia Luis Donaldo Colosio y solicitó viaje hacia Laureles.

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Al llegar a un taller, el sujeto bajó para recoger una motocicleta, dejó al bebé en el asiento trasero y pidió al conductor que lo siguiera, pero aceleró en Vía Morelos y desapareció.

El chofer buscó entonces a la policía en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección.

La oficial María Teresa Reséndiz Ramírez atendió el reporte. Encontró al menor mojado, sucio y con ropa en mal estado.

En la mochila que el hombre dejó con el niño había dos botellas de alcohol y un biberón con atole descompuesto.

Policías municipales le proporcionaron pañales, ropa limpia y alimento antes de trasladarlo a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec.

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Padre dejó al menor por recoger una moto

Cinco horas más tarde se presentó Raúl Michell “N”, quien se dijo padre del bebé.

La procuradora Mariana Uribe Bernal determinó no entregarlo porque el hombre no acreditó el parentesco: carecía de acta de nacimiento, registro y CURP del menor, y no presentó a la madre.

“Iniciaremos una denuncia ante el Ministerio Público. Quedará bajo los cuidados del DIF y será albergado en la Casa Hogar ecatepense, donde velaremos para salvaguardar su seguridad y restituir sus derechos”, señaló la procuradora.

El caso sigue abierto. Las autoridades realizan valoraciones con la red de familiares para definir quién puede asumir la responsabilidad del menor con las condiciones adecuadas.

Hasta entonces, el bebé permanecerá bajo protección institucional.

mahc/LL