Elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron nuevamente a Lizeth Yuridia, alias “La Chofis”, señalada como presunta integrante de un grupo delictivo con operaciones en la alcaldía Cuauhtémoc y relacionada desde hace años con actividades de narcomenudeo en la colonia Morelos.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia realizado por agentes de la SSC en calles de la colonia Morelos, específicamente en el cruce de Matamoros y Peralvillo, donde los oficiales observaron a una mujer manipulando envoltorios de plástico similares a los utilizados para la distribución de droga.

De acuerdo con la corporación capitalina, los uniformados realizaron una revisión preventiva y aseguraron 87 dosis de aparente marihuana, 20 envoltorios con posible cocaína en piedra, una bolsa con presunto crystal, además de una cangurera y un teléfono celular.

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Tras el aseguramiento, la mujer de 45 años fue presentada ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Fuentes policiales identifican a Lizeth Yuridia como una presunta operadora ligada históricamente a Óscar Andrés Flores Ramírez, señalado como uno de los principales líderes de La Unión Tepito. Según reportes de inteligencia, “La Chofis” habría participado durante años en actividades relacionadas con la venta de narcóticos y presuntos sobornos a autoridades para mantener protección en la zona.

Además, las autoridades capitalinas indicaron que la detenida posiblemente forma parte de una célula delictiva generadora de violencia dedicada al secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de armas, despojo de predios y distribución de drogas en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Registros policiales refieren que “La Chofis” ha sido detenida y encarcelada en al menos tres ocasiones anteriores. Incluso, uno de sus hijos fue asesinado hace algunos años en hechos relacionados con la violencia criminal que enfrenta el grupo delictivo en el Centro de la capital.

Pese a sus antecedentes, las investigaciones señalan que continuaba operando en la zona de Tepito y la colonia Morelos hasta su nueva captura por parte de agentes capitalinos.

LL