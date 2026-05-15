El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez inauguraron el nuevo edificio de terapia física y el tanque terapéutico en el DIF Capullos, en el marco del proyecto “Capullos Renace”, ubicado en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo espacio está destinado a brindar servicios de rehabilitación para niñas, niños y adolescentes que residen en el centro. Incluye terapia física, ocupacional, de lenguaje, hidroterapia y estimulación acuática.

La obra busca concentrar distintos servicios terapéuticos en un mismo lugar para evitar traslados a otras instalaciones.

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Durante el acto de inauguración, Mariana Rodríguez señaló que el edificio responde a la necesidad de contar con atención especializada dentro del propio centro. “Hoy entregamos uno de los edificios más importantes del proyecto Capullo Renace, que es el nuevo edificio de terapia física, que va a generar un gran impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes", comentó.

El complejo cuenta con áreas equipadas para distintas terapias y consultorios de valoración. También integra equipo especializado de rehabilitación y un tanque terapéutico con condiciones controladas de temperatura y accesibilidad para sesiones de estimulación en agua.

El gobernador de Nuevo León observa a niñas y niños durante una actividad en el nuevo espacio terapéutico. Foto: Especial.

"Este nuevo edificio nace de una necesidad muy concreta, que los bebés, niñas, niños puedan recibir terapia física, rehabilitación, terapia ocupacional, estimulación acuática aquí mismo dentro de Capullos, sin tener que salir a otros lugares para recibir esta atención”, dijo la titular de Amar a Nuevo León.

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En este mismo espacio, Rodríguez agregó que “con este nuevo edificio vamos a poder fortalecer, ampliar y brindar terapias más completas, especializadas y adaptadas a las necesidades de cada niña y niño, tanto de manera individual como grupal”.

Se informó que el proyecto contempla mecanismos de supervisión y mantenimiento a futuro mediante esquemas de participación ciudadana y financiera.

La directora general del DIF Nuevo León, Gloria Bazán, agradeció la puesta en marcha de las instalaciones y el trabajo coordinado con diversas instituciones que participaron en la capacitación y certificación del personal especializado.

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