El gobierno de Nuevo León reportó el progreso de diversos proyectos de infraestructura social, destacando la reestructuración del centro Capullos y la edificación del nuevo Hospital Infantil.

Durante el encuentro con estudiantes, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León destacó que entre las obras y programas, también se encuentran la implementación de la red de lactarios Alimentar con Amor y proyectos de mejora estructural en las instalaciones del DIF estatal.

Incluye también la creación de espacios especializados para la primera infancia y la atención a personas dentro del espectro autista.

En el evento, Rodríguez Cantú destacó avances del estado regiomontano, como:

Fomento al emprendimiento local mediante el programa Mercado Hecho en Nuevo León

Creación de espacios deportivos y la implementación de la nueva Ley de Educación estatal

Rodríguez Cantú participó en la inauguración del evento "Click, El Mensaje a tu Alcance". | Foto: Especial.

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La comunicación en la transformación social

Mariana Rodríguez Cantú, participó en la inauguración de la séptima edición del evento "Click, El Mensaje a tu Alcance", organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante su intervención con la conferencia "El Poder de la Comunicación", abordó la relevancia de utilizar las plataformas digitales como herramientas de responsabilidad civil y ayuda comunitaria.

“Todas y todos podemos ayudar si así lo decidimos hacer. Por tan chiquito que se vea nuestra acción, cambia la vida de alguien. Cambia la vida cuando vemos un perrito maltratado en la calle y reportamos", afirmó Rodríguez Cantú.

Durante su conferencia "El Poder de la Comunicación", destacó el uso de plataformas digitales para la ayuda comunitaria. | Foto: Especial.

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Ante estudiantes, docentes y directivos universitarios, se discutieron las experiencias en el ámbito profesional y empresarial, así como la importancia de mantener la identidad personal en el ejercicio de la comunicación.

“Manténganse fieles a su esencia”, enfatizó la titular de Amar a Nuevo León.

El evento se consolidó como un espacio de interacción entre funcionarios públicos, directivos de medios de comunicación y la comunidad estudiantil.

Al finalizar la jornada, las autoridades de la UANL, encabezadas por el rector Santos Guzmán y el director de la facultad Mario Rojo, entregaron un reconocimiento a la Mariana Rodríguez por su participación en este intercambio de experiencias profesionales y sociales.

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JACL/cr