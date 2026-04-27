A través de un comunicado el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó este lunes que se ha firmado la nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, la cual calificó como un referente nacional y destacando apartado de la inclusión.

En compañía de la Titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, el secretario de Educación, Juan Paura y de los diputados del Congreso del Estado, agradeció a los legisladores locales por la aprobación de este nuevo ordenamiento educativo para el Estado de Nuevo León.

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“Esta ley sin duda marca un antes y un después. Estamos hablando no de una reforma, estamos hablando de una nueva Ley de Educación. Un tema que para mí es fundamental, es el tema de la inclusión”, expresó el mandatario.

El secretario de Educación, Juan Paura declaró que esta nueva la Ley de Educación constituye una reforma estructural que consolida el mandato Constitucional del año 2022, colocando la educación como uneje del desarrollo humano, social y económico para el Estado.

De igual forma, se informó que la Ley tiene como finalidad crear operativos en los principios del sistema educativo, junto con una estructura normativa robusta, integrada por 12 títulos, 210 artículos y 15 artículos transitorios.

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