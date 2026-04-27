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El lamentó este lunes las víctimas del atentado con bomba ocurrido al suroeste de Colombia el pasado sábado, que dejó al menos veinte muertos y varias decenas de heridos.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, expresó "sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de Colombia por las víctimas y heridos provocados por el ataque con una bomba en la Vía Panamericana en el departamento del ".

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En su mensaje en redes sociales el canciller reiteró el "firme compromiso" de Cuba con la paz en Colombia.

El ataque con explosivos del pasado sábado fue perpetrado por presuntos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), quienes lanzaron un cilindro lleno de explosivos en un tramo de la en el departamento del Cauca.

El cilindro cayó sobre un autobús y dañó otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

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De acuerdo con las últimas informaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) colombiano, los muertos son 15 mujeres y cinco hombres mayores de edad, 15 de los cuales ya fueron identificados.

El Gobierno cubano ha expresado reiteradamente su "invariable compromiso" con la paz en Colombia.

Cuba ha sido uno de los países garantes y sede de negociaciones y diálogos de paz realizadas hace varios años entre el Gobierno de y las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para el proceso pacificador en la nación suramericana.

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cc/desa

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